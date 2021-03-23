11 областей Украины запорошило снегом: осадки продолжатся

Проезд на автомобильных дорогах государственного значения обеспечен.

В Украине в течение суток ожидаются осадки / фото УНИАН

Утром в 11 областях Украины прошел небольшой снег, осадки в течение суток продолжатся.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодору".

"На утро 23 марта небольшой снег (1-4 см на грунте) наблюдался в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ривненской и Львовской областях, в Тернопольской области туман, на остальной территории страны без осадков", - говорится в сообщении.

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Покрытие на автомобильных дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. Проезд на дорогах обеспечен.

По прогнозам, сегодня в Украине, кроме крайнего юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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