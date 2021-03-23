11 областей Украины запорошило снегом: осадки продолжатся
Проезд на автомобильных дорогах государственного значения обеспечен.
Утром в 11 областях Украины прошел небольшой снег, осадки в течение суток продолжатся.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодору".
"На утро 23 марта небольшой снег (1-4 см на грунте) наблюдался в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ривненской и Львовской областях, в Тернопольской области туман, на остальной территории страны без осадков", - говорится в сообщении.
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Покрытие на автомобильных дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. Проезд на дорогах обеспечен.
По прогнозам, сегодня в Украине, кроме крайнего юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
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Главные новости Украины и мира на утро 23 марта
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- Днепр+4°... -2°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+2°... -4°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+2°... -2°
- Кропивницкий+3°... -4°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+3°... -4°
- Львов+3°... -6°
- Николаев+6°... -4°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+2°... -6°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницкий+2°... -5°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -3°
- Черновцы+4°... -5°