В нескольких областях Украины на сегодня, 30 июня, объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Синоптики предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных пожаров в трех областях:
- Черкасской;
- Запорожской;
- Херсонской.
Также, по данным синоптиков, 1 и 2 июня к ним присоединится еще Николаевская область, а 2 июля опасность распространится еще на Тернопольскую и Винницкую области.
Погода на 30 июня - прогноз синоптиков
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями..
Днем по всей стране ожидаются кратковременные дожди, кое-где грозы.
Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, а на Левобережье местами ожидаются порывы 15-20 м/с.
Столбики термометров будут показывать в течение дня 20-25°, в юго-западной части будет теплее, а в Карпатах воздух прогреется до 15-20°.
На Киевщине также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем прогнозируется умеренный кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.
Температура по области составит 20-25°; в Киеве столбики термометров покажут 22-24°.