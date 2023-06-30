Укргидрометцентр предупреждает о лесных пожарах.

В нескольких областях Украины на сегодня, 30 июня, объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных пожаров в трех областях:

Черкасской;

Запорожской;

Херсонской.

Также, по данным синоптиков, 1 и 2 июня к ним присоединится еще Николаевская область, а 2 июля опасность распространится еще на Тернопольскую и Винницкую области.

Видео дня

Погода на 30 июня - прогноз синоптиков

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями..

Днем по всей стране ожидаются кратковременные дожди, кое-где грозы.

Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, а на Левобережье местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров будут показывать в течение дня 20-25°, в юго-западной части будет теплее, а в Карпатах воздух прогреется до 15-20°.

На Киевщине также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем прогнозируется умеренный кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура по области составит 20-25°; в Киеве столбики термометров покажут 22-24°.

Вас также могут заинтересовать новости: