Синоптики предупреждают об осложнении погоды уже ближайшей ночью.

Ближайшей ночью погода в Одессе усложнится. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Из-за непогоды синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня опасности

"Город Одесса. ночью и утром 5 апреля ожидается туман", - прогнозируют специалисты.

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По их данным, видимость будет падать до 200-500 метров.

Погода в Одессе

5 апреля в Одесской области ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5°...+10°, а днем потеплеет до +12°...+17°. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость составит 200-500 метров.

В Одессе в субботу также ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура снизится до +7°...+9°, а днем будет +12°...+14°.

По данным Укргидрометцентра, до -0°...+6° ночью будет падать температура в Украине, а в Карпатах ожидается 10-градусный мороз.

Уже 6-7 апреля навалит местами навалит до 15 см снега, а дороги скует гололедица.

Сначала зима ворвется на запад, в Винницкую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области, а с 7-8 числа охватит уже почти всю страну.

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