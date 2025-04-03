Температура по ночам будет падать до 0°...-6°, а в Карпатах ожидается -10°.

Усложнение погоды ожидается в Украине уже на выходных. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Вследствие перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования на территории Украины активного циклона ожидается усложнение погодных условий", - говорят синоптики.

По их данным, 6-7 апреля в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега. Ожидается временное образование снежного покрова высотой 3-15 см, а на дорогах появится гололедица.

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Кроме этого в западных областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью температура в Украине снизится до заморозков 0...-6°, а в Карпатах будет мороз до -10°.

По данным Укргидрометцентра, в течение 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Ухудшение погоды в Украине

На крайнем западе Украины погода ухудшится уже сегодня. В частности, во Львове до конца суток 3 апреля местами ожидаются порывы северо-восточного ветра 15 - 20 м/с. Ближайшей ночью и завтра утром местами будет наблюдаться туман с видимостью 200 - 500 метров, а на отдельных участках дорог появится гололедица.

Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

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