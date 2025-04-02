В городе и по территории области ожидается густой туман.

В Одессе на среду, 2 апреля, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Утром 2 апреля ожидается туман, видимость 200-500 метров", - прогнозируют синоптики.

Также погода будет наблюдаться и по территориям Одесской области.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром будет наблюдаться туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Воздух днем по области прогреется до +12°...+17°.

В Одессе 2 апреля также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +13°...+15°.

В ближайшие дни, по словам синоптиков, в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается теплая, облачная с прояснениями погода.

Местами осадки в виде дождя. Умеренный ветер будет преобладать северо-западного направления.

Температурный фон ночью +5...+10°C, днем воздух будет прогреваться до +13...+18°C. Температура морской воды: +8...+9°C. Ожидается легкое волнение моря.

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