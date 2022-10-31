Осадков в столице 1 ноября не предвидится.

Ноябрь в Киеве начнется с прохладной погоды, хоть в течение дня и будет достаточно солнечно.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в ночь на 1 ноября температура в столице опуститися до +2°, а днем воздух прогреется лишь до +10°. В первой половине дня будет практически безоблачно, а потом натянет облаков. Без осадков.

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Ветер будет слабым, но нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 0,7-2,4 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит понижаться, 749-752 миллиметра ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Тернополе 1 ноября ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+15°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +1°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+8°.

В Одессе 1 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Запорожье завтра температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+6°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +6°.

В Днепре завтра температура ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +2°...+10°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.

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