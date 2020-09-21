Погода в Киеве: сегодня в столице будет до +22°, ясно

По данным Погода УНИАН, сегодня в Киеве весь день будет ясная солнечная погода, осадки не ожидаются.

Погода в Киеве / фото УНИАН

Сегодня, 21 сентября, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Температура воздуха ночью составит +8°, днем столбики термометров поднимутся максимум до отметки +22°.

Ветер слабый, переменного направления. Его скорость составит 1,5 - 1,8 м/с.

Осадков не ожидается, влажность воздуха днем опустится до 36%, а к ночи составит 66%.

Атмосферное давление слегка пониженное - 752-753 мм ртутного столба.

В этот день в народе отмечают Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). С этого дня уже начинали засылать сватов: "пришла Пречистая - принесла сватов нечистая", шутили пожилые люди, посмеиваясь над молодыми и нетерпеливыми. А по сути, это был праздник урожая, потому что все уже было собрано и надежно скрыто. На праздник собирались целыми семьями, дети шли к родителям, сходились сваты и свахи.

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