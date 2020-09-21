Погода в Киеве: сегодня в столице будет до +22°, ясно
По данным Погода УНИАН, сегодня в Киеве весь день будет ясная солнечная погода, осадки не ожидаются.
Сегодня, 21 сентября, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Температура воздуха ночью составит +8°, днем столбики термометров поднимутся максимум до отметки +22°.
Ветер слабый, переменного направления. Его скорость составит 1,5 - 1,8 м/с.
Осадков не ожидается, влажность воздуха днем опустится до 36%, а к ночи составит 66%.
Атмосферное давление слегка пониженное - 752-753 мм ртутного столба.
В этот день в народе отмечают Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). С этого дня уже начинали засылать сватов: "пришла Пречистая - принесла сватов нечистая", шутили пожилые люди, посмеиваясь над молодыми и нетерпеливыми. А по сути, это был праздник урожая, потому что все уже было собрано и надежно скрыто. На праздник собирались целыми семьями, дети шли к родителям, сходились сваты и свахи.
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