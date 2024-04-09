Температура в столице 10 апреля поднимется до +24°...+26°.

В среду, 10 апреля, киевлян ждет по-летнему теплый день, ведь температура в столице повысится до +24°...+26°. А уже с четверга температура в столице начнет снижаться. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +13°...+14°, а днем воздух прогреется до комфортных показателей. Без осадков, весь день в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.

Ветер будет слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 10 апреля - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Тернополе 10 апреля ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +9°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +11° днем +25°, практически беззоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+24°.

В Одессе 10 апреля - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +24°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +8°...+19°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.

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