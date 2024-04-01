Максимальная температура воздуха в этот день была почти на три градуса выше предыдущего рекордного показателя 1968 года.

Последний день марта в столице стал рекордно теплым, были зафиксированы два температурных рекорда. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Последний день марта в столице стал рекордно теплым. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 31 марта в столице были зафиксированы два температурных рекорда", - отмечается в заметке.

Так, максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 2,9°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968 года.

Видео дня

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1968 года на 1,6°С. Отмечается, что по многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 23 мая.

Пыль из Сахары окутала Украину - детали

Как сообщал УНИАН, Украинский гидрометцентр заявил, что пыль из Сахары добралась до Украины. Синоптики объяснили, что волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще и пыль из Сахары.

Так, жители западных областей могли наблюдать запыление еще вчера, а сегодня это облако распространится на большинство областей Украины. Поэтому небо будет тусклым.

Людей призывают закрывать окна, ведь пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

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