В последний день уходящего года в Украину придет потепление и будет много осадков. В большинстве областей ожидаются дожди и лишь в нескольких - снег.

В пятницу, 31 декабря, в Украину придет потепление. Практически по всей стране столбики термометров поднимутся выше нуля, однако на востоке и северо-востоке еще немного подморозит. Также в большинстве областей ожидаются дожди, однако жителям Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей повезет больше - у них перед новым годом ожидается снег, пусть и небольшой.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +4°, днем +5°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, сильный дождь.

В Тернополе 31 декабря ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду будет ночью +2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +2°, снег с дождем.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...-1°.

В Одессе 31 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах температура воздуха составит -2°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+3°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°.

Народные приметы на 31 декабря

31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

Вас также могут заинтересовать новости: