Завтра в Киеве покажется солнце и немного потеплеет

В столице не ожидается осадков.

Завтра в Киеве будет солнечно / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 9 декабря, в Киеве ожидается безоблачная погода. Столбики термометров опустятся до -1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -7°, а днем - поднимется максимум до -1°. Без осадков.

Ветер восточного направления со скоростью до 3,7 м/с.

Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.

Народный прогноз на 9 декабря

9 декабря — Юрия Холодного. В этот день в период крепостного права крестьяне могли перейти от одного барина к другому. В 1649 году эту возможность упразднили. Тогда и родилась у русского народа поговорка: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” Сельские жители говорили, что на Юрия Зимнего “медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся поближе к деревенским задворкам”. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется — зима будет теплой, послышатся звуки — жди сильных метелей. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.

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