Завтра в Киеве покажется солнце и немного потеплеет
В столице не ожидается осадков.
В среду, 9 декабря, в Киеве ожидается безоблачная погода. Столбики термометров опустятся до -1°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра украинцев ждет морозный день: температура упадет, но будет солнечно (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -7°, а днем - поднимется максимум до -1°. Без осадков.
Ветер восточного направления со скоростью до 3,7 м/с.
Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.
Народный прогноз на 9 декабря
9 декабря — Юрия Холодного. В этот день в период крепостного права крестьяне могли перейти от одного барина к другому. В 1649 году эту возможность упразднили. Тогда и родилась у русского народа поговорка: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” Сельские жители говорили, что на Юрия Зимнего “медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся поближе к деревенским задворкам”. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется — зима будет теплой, послышатся звуки — жди сильных метелей. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.
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