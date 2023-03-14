В Киеве и Киевской области сегодня до конца суток ожидается неблагоприятная погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Укргидрометцентр.
"В ближайший час, с удержанием до конца суток 14 марта порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за ухудшения погоды в столице и области объявлен І уровень опасности.
В Укргидрометцентре отметили, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Погода в Киеве сегодня, 14 марта
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киеве будет довольно тепло, но ветрено. Днем столбики термометров в столице подскочат до +10°, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление снижено, 742-745 миллиметров ртутного столба.