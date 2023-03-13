Температура в столице 14 марта поднимется до +10 градусов.

Во вторник, 14 марта, киевлян ждет сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается около +3°, а днем столбики термометров подскочат до +10°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями, без осадков.

Прохлады добавит южный ветер, постоянная скорость которого будет 3,8 - 4,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 14 марта - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +14°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Тернополе 14 марта ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +3°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +4° днем +11°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха 0°...+8°.

В Одессе 14 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +7°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +11°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +9°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+7°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -1°...+10°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +8°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +8°.

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