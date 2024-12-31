Первые дни нового года будут теплыми, но потом погода резко изменится.

Последний день старого года в Киеве и области будет теплым и бесснежным, однако в первые же дни нового года киевлян ожидает изменение погоды. Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.

"На текущей неделе меняется не только год, но и синоптические процессы будут иметь динамичный характер - особенно температурные показатели", - говорится в сообщении.

По прогнозу, 1 и 2 января будут очень теплыми - ночью температура будет около 2 градусов тепла, а днем столбики термометров подскочат до +7.

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А вот с пятницы ожидается снижение температуры и возвращение морозов - до -4 градусов ночью.

Также первые дни года будут достаточно ветреными, отмечают в Гидрометцентре.

Осадки в виде небольшого снега также ожидаются после пятницы, 3 января.

Сегодня же на Киевщине облачно, без существенных осадков, температура 0-5° тепла, в Киеве 2-4°.

По прогнозу синоптика, понедельник и вторник - 30 и 31 декабря - пройдут с аномально теплой погодой без существенных осадков по всей Украине. 1 и 2 января аномальные показатели температуры воздуха сохранятся. В разных городах будет держаться от 6 до 12°С.

А вот с пятницы в Украине начнется снижение температуры и на выходных - 4 и 5 января - холодная воздушная масса разойдется по всей территории Украины, кроме юго-востока. В воскресенье ожидается мокрый снег и умеренный снег.

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