По всей стране будет держаться плюсовая температура, и ожидать снежной сказки не стоит.

В последний день 2024 года на всей территории Украины будет держаться плюсовая температура, но осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Если в западной части страны по крайней мере ночью будет держаться стабильный минус (от -1 до -3), то в других регионах ночью будет от -1 до +2.

Днем температура будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов на большей части страны. А в Крыму, на Прикарпатье и Юге потеплеет до +7+11 градусов.

Видео дня

Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с.

В Киеве ночью облачно, без существенных осадков, температура +1°...-1°C. Днем тоже облачно и без существенных осадков, температура +2°...+4°C.

Другие новости о погоде

Как писал УНИАН, в 2024 году мир пережил 41 день адской жары. По мнению ученых, 26 из 29 самых серьезных погодных катастроф этого года были вызваны климатическим кризисом.

Также мы рассказывали, какой будет погода в течение этой недели. Синоптики предупредили об аномальном тепле в ближайшие дни.

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