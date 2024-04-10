Сегодня, 10 апреля, по всей Украине будет тепло, сухо и солнечно. Однако уже завтра погода в ряде областей изменится - ожидается некоторое снижение температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
"11, 12 и 13 апреля в западных и северных областях, а также в Винницкой области температура воздуха несколько снизится", - говорит синоптик.
По ее данным, температура в указанных областях днем предполагается на уровне +15...+19 градусов. В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей удержится более теплая погода.
Также, по данным Натальи Диденко, в субботу в Украину вернутся дожди.
"Ближайшие периодические дожди, местами с грозами, ожидаются в субботу (повсеместно, кроме южной части)", - сообщила она.
Дожди в Украине - прогноз
О том, что уже на этой неделе в Украину вернутся осадки, говорят и в Укргидрометцентре. По словам синоптика Натальи Птухи, с северо-запада к нам придут атмосферные фронты, которые и принесут дожди.
Ориентировочно, задождит уже во второй половине дня 13 апреля, а в воскресенье, 14 апреля, уже практически в большинстве областей могут быть небольшие осадки.