Вскоре в некоторых областях Украины станет немного свежее, а на выходных начнутся дожди.

Сегодня, 10 апреля, по всей Украине будет тепло, сухо и солнечно. Однако уже завтра погода в ряде областей изменится - ожидается некоторое снижение температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"11, 12 и 13 апреля в западных и северных областях, а также в Винницкой области температура воздуха несколько снизится", - говорит синоптик.

По ее данным, температура в указанных областях днем предполагается на уровне +15...+19 градусов. В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей удержится более теплая погода.

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Также, по данным Натальи Диденко, в субботу в Украину вернутся дожди.

"Ближайшие периодические дожди, местами с грозами, ожидаются в субботу (повсеместно, кроме южной части)", - сообщила она.

Дожди в Украине - прогноз

О том, что уже на этой неделе в Украину вернутся осадки, говорят и в Укргидрометцентре. По словам синоптика Натальи Птухи, с северо-запада к нам придут атмосферные фронты, которые и принесут дожди.

Ориентировочно, задождит уже во второй половине дня 13 апреля, а в воскресенье, 14 апреля, уже практически в большинстве областей могут быть небольшие осадки.

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