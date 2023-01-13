Народный синоптик прогнозирует, что в ближайшее время не исключены новые температурные рекорды.

В Украину в ближайшие дни придет новая волна мощного потепление. Не исключены даже новые температурные рекорды. Об этом ТСН.uа сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

"Пик потепления придется на 17-21 января", - сообщил Щедрин.

По его данным, температура воздуха во всей стране вырастет до +10...+12 градусов, а на юге и в центре даже до +13...+15 градусов.

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После этого в Украине вновь похолодает, говорит народный синоптик.

"Потом постепенно похолодает, сначала до -3...+3 градусов, и от 24 января - до -2...-9 градусов", - отметил Щедрин. Он отметил, что вместе с похолоданием в Украину придут и осадки.

Крещение 2023 - какой погоды ждать украинцам

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует новое потепление в Украине. По ее словам, пик его придется на Крещение.

Однако, по прогнозу синоптика, ориентировочно с 23-24 января в Украине ожидается следующее похолодание.

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