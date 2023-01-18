На Крещение, 19 января, в Киеве ожидется ослабление ветра и тепло до +8 градусов. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на четверг температура в столице опустится до +4°, а днем поднимется до более комфортных +8 градусов. Весь день будет пасмурно, небо будет скрыто за облаками, однако без осадков.
Скорость ветра составит 1,8 - 2,9 м/с. Атмосферное давление пониженное, 740-742 миллиметра ртутного столба.
Погода на Крещение
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°, сильный дождь.
В Тернополе 19 января ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, легкий дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, сильный дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +10°.
В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+10°.
В Одессе 19 января - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +11°.
В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +14°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +5°..+8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +8°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.