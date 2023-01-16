Температура будет превышать норму на 10-15 градусов.

В Украине на этой неделе ожидается новое аномальное потепление. По всей стране температура будет подниматься до аномально высоких отметок, а снега так и не будет. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Новая рабочая неделя в Украине начнется с очередного периода мощного всплеска тепла по всей стране. 18-20 января по всей территории нашей страны установится аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 10-15°",- говорит синоптик.

По его данным, даже существует возможность обновления новых рекордов максимальной температуры в разных городах.

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Осадки, по данным Кибальчича, будут выпадать преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом, а во второй половине недели снова начнется постепенное снижение температуры, прекращение осадков и рост атмосферного давления вследствие усиления воздушных потоков.

"Ситуация со снежным покровом останется неблагоприятной - в большинстве областей он будет отсутствовать, за исключением высокогорных районов Карпат", - отметил синоптик.

В Украину идет новое потепление

О том, что в Украине ожидается аномальное потепление, предупреждает и народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, пик потепления придется на 17-21 января.

"Пока ожидаем подъем столбиков термометров вверх, пик потепления - на Крещение", - говорит синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее прогнозу, ориентировочно с 23-24 января в Украине ожидается следующее похолодание.

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