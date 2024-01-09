Опасные метеорологические явления будут наблюдаться также и по территории Киевской области.

На сегодня, 9 января, в Киеве и Киеве объявлен повышенный уровень опасности из-за скользких дорог. Предупреждения об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"9 января на дорогах гололедица. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области-прогноз на 9 января

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области 7-12° мороза, а в Киеве прогнозируется 7-9° мороза.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают синоптики.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

9 января в Украине ожидается погода без осадков. Местами, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, будет наблюдаться гололед, а на дорогах - гололедица. Ветер будет северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем по всей стране составит -8. ..-13 °С.

Напомним, что по всей Украине на два дня, 9 и 10 января, объявили І уровень опасности.

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