Во вторник, 9 января, киевлян ждет облачная погода с прояснениями. Мороз сохранится, однако температура со второй половины дня начнет повышаться. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью и утром столбики термометров в столице покажут -13°, днем температура повысится до -9°,а ближе к вечеру уже станет -6°...-7°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление приблизится к норме, 757-758 миллиметров ртутного столба.
Погода 9 января - прогноз по городам Украины
Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью -17°, днем -7°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -16°, днем -5°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -16°, днем -7°.
В Тернополе 9 января ночью будет -19°, днем -7°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -18°, днем -8°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -16°, днем -5°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +2°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -7°.
В Виннице завтра будет -17°...-7°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью -13° днем -4°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -20°...-8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.
В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -7°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.
В Одессе 9 января - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.
В Херсоне во вторник ночью будет -10°, днем -4°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.
В Запорожье температура ночью -13°, днем -8°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -19°, а днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -10°.
В Днепре температура ночью будет -15°, днем -9°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, -7°...+6°, снег.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -19°, днем -9°, снег.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -17°, днем -9°.