Синоптик советует одеваться по погоде и избегать переохлаждений.

В ближайшую неделю погода в Украине будет морозной, с метелями и снегопадами в отдельные дни. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Он пояснил, что в связи с поступлением арктической воздушной массы, в нашей стране произойдет значительное снижение температуры, особенно в восточных, северных и западных регионах.

"Ожидается период крепких морозов почти по всей стране", - говорит синоптик и добавляет, что порой столбик термометра будет опускаться в ночные часы до -20...-25 °С (за исключением южных областей). - "Поэтому следует избегать переохлаждений и одеваться по погоде!"- советует он.

Погода 8 января

Сегодня по всей Украине, кроме северных областей, Полесья и Закарпатья, ожидаются сложные погодные условия вследствие воздействия южного циклона.

"Пройдут осадки в виде снега, ледяной крупы, в центральных и южных областях преимущественно дожди. Местами гололед, метель, на дорогах гололедица", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

По его данным, скорость ветра будет достигать 7-12 м/с, а в центральных, восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем -9. ..-14 °С. В центральных и восточных областях в течение суток -8...-13 °С, на Харьковщине до -17 °С. В южной части -2...+3 °С, в Крыму днем воздух прогреется вплоть до +13 °С.

Погода 9 января

Во вторник ночью в южных и восточных областях пройдет снег, местами с дождем. Днем в Украине без осадков. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северный, северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной части и на Левобережье местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -15. ..-20 °С, в западных областях местами ударит -24...-26 °С, на юге -8...-13 °С. Днем в Украине -8. ..-13 °С.

Погода 10 января

В среду в восточных и Сумской областях пройдет небольшой снег, на остальной территории страны будет без осадков. На дорогах гололедица. Ветер стихнет до 5-10 м/с, но на востоке днем отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -9...-14 °С, в восточных и западных областях местами будет опускаться до -17...-22 °С.

"Днем кратковременное повышение температуры до -2 ... -7 °С, в северных областях и на Закарпатье около 0 °С", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Стихия в Украине набирает обороты и ухудшает ситуацию на дорогах

Из-за экстремальных погодных условий в Кривом Роге без света осталось 15 тыс. абонентов. В городе не ходят троллейбусы и трамваи, а котельные работают на генераторах.

А в Одесской области уже уже затруднено движение транспорта из-за страшного ветра и гололеда. Людей просят воздержаться от поездок и переждать непогоду дома.

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