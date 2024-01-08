Предупреждение будет действовать 9 и 10 января по всей Украине.

В Украине объявили предупреждение в связи с опасностью на дорогах. Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют гололедицу. По их данным, она продежится минимум два дня, 9 и 10 января.

"9-10 января на дорогах Украины гололедица", - предупреждают синоптики.

Как отмечается,по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Непогода в Украине - что известно

В Украине из-за непогоды без света остались сотни населенных пунктов. По данным Министерства энергетики, по состоянию на утро 8 января, обесточены 400 населенных пунктов.

Самая сложная ситуация наблюдается на Днепропетровщине. В регионе без электроэнергии находятся более 200 населенных пунктов. В частности, без света остались 15 тысяч абонентов в Кривом Роге. Из-за отсутствия электричества 4 котельные в городе работают на генераторах и не работают троллейбусы и трамваи.

В Одесской области из-за непогоды начались проблемы на дорогах, а все учебные заведения переходят на "дистанционку". Людей просят по возможности воздержаться от поездок и переждать непогоду. Также известно, что в Белгород-Днестровском районе ветром завалило ветрогенератор.

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