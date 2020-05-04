В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +20
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +20°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +13°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:26, а зайдет в 20:33.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+24°... +12°
- Донецк+22°... +10°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+23°... +11°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+24°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+17°... +7°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+21°... +13°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+20°... +10°
- Ровно+18°... +8°
- Симферополь+19°... +10°
- Сумы+19°... +9°
- Тернополь+15°... +7°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+17°... +8°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+21°... +9°
- Черновцы+15°... +9°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - пасмурно, дождь
Ощущается как:+18 °
Влажность:55 %
Давление:746 мм
Ветер: 8.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:07
Закат20:06
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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