В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +20

17:00, 4 мая 2020
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com
В Киеве завтра пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 5 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +20°.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +13°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:26, а зайдет в 20:33.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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