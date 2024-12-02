В начале недели, 2 декабря, киевлян ждет один из самых теплых дней из ближайших, так как уже со вторника температура в столице снизится. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +1°, а днем температура повысится до +3°. Ожидается пасмурная погода, небо будет покрыто облаками, однако без осадков.
Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться, 755-758 миллиметров ртутного столба.
Погода 2 декабря - прогноз на сегодня
Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +4°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +4°.
В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью -1°, днем +4°.
В Тернополе 2 декабря ночью будет 0°, днем +4°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью -1°, днем +4°.
В Виннице сегодня будет 0°...+4°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+2°, пасмурно.
В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.
В Одессе 2 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +1°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+3°.
В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем 0°.