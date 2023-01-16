В столице 17 января ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Во вторник, 17 января, в Киеве потеплеет до +4°, однако пойдет дождь и поднимется сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на вторник температура в столице опустится до +1°, а днем воздух прогреется до +4°. Ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, а в течение дня - небольшой дождь, который будет сопровождаться сильным ветром.

Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с, а скорость порывов - до 15-20 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 737-739 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Тернополе 17 января ночью будет +1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +2°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +2°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +2° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 17 января - пнебольшая облачность, температура ночью +6°, днем +8°.

В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +2°...+13°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.

Вас также могут заинтересовать новости: