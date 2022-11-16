Температура воздуха опустится до -2 градусов, на дорогах ожидается гололед.

В Киеве в ближайшие два дня ожидается похолодание, а уже завтра, 17 ноября 2022 года, в столице ожидается первый снег.

Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укригдрометцентра, в связи с распространением холодного воздуха с севера Европы в течение 17-18 ноября в Киевской области пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег с временным образованием снежного покрова высотой 3-8 см.

Также снегопад прогнозируют в пятницу, 18 ноября. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололед (І уровень опасности, желтый), местами прогнозируют налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с.

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В КГГА также напомнили, что снегоуборочная техника КК "Киевавтодор" уже начала круглосуточное дежурство в столице, а дорожники и спецтехника готовы бороться с гололедом и оперативно убирать последствия осадков.

В то же время во избежание травматизма киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и следовать советам во время гололеда.

Советы водителям во время гололеда

соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам во время гололеда

ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, и ступать на всю подошву;

не держать руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга, лучше размахивать руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы при гололеде – попробовать быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

быть внимательными и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Кроме того, киевлян и гостей столицы еще раз призвала в темное время суток быть особенно бдительными на дорогах: водителям – соблюдать ПДД, а пешеходам – носить фликеры.

Погода в Украине в ноябре

Ранее народный синоптик Стас Щедрин предупреждал, что уже в ноябре в Украине может выпасть снег, а морозы будут достигать -4 градуса днем.

В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня наоборот прогнозировала, что в целом ноябрь-2022 в Украине будет теплым. Лишь во второй половине месяца ожидается похолодание, однако оно будет несильным.

При этом начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык прогнозировал, что температура в ноябре-декабре 2022 года будет в среднем выше на 2 градуса, чем в 2021 году. Ждать суровой зимы с трескучими морозами не стоит.

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