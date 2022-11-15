В столице, как заявила Диденко, в среду вечером ожидается мокрый снег:

Завтра, 16-го ноября, на севере и северо-востоке Украины вероятен мокрый снег. На остальной территории нашей страны ожидается дождь.

Таким прогнозом в своем Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. "Осадки пройдут 16-го ноября в западных областях Украины, в северных, во второй половине в центральной части, на Харьковщине и Одесщине", - написала она.

По ее прогнозу, на Луганщине, Донетчине, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму в среду без существенных осадков.

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В столице, как заявила Диденко, в среду ожидается вечером мокрый снег:

"В Киеве 16-го ноября ожидается холодная влажная погода с температурой воздуха около +5 градусов. Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег".

Синоптик добавила, что далее температура воздуха будет снижаться, и к концу недели станет больше "минусов".

Украину накроет похолодание со снегом - когда это произойдет

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщал, что вскоре может выпасть снег. Он говорил о второй декаде ноября. По его словам, с 14 числа ожидается значительное похолодание до -2...-5 днем и до -6...-11 ночью.

А Диденко ранее прогнозировала, что 16-17 ноября температура снизится до "минусов", будет идти мокрый снег. По ее словам, даже днем температура будет минусовой.

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