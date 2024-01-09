Температура в столице будет подниматься до 0°.

После нескольких дней сильных морозов в Киеве ожидается некоторое потепление. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в целом на текущей неделе по Киевщине сохранится морозная погода, но со вторника ожидается определенное ослабление морозов. В частности, 9 января столбики термометров в столице покажут -8°, в среду будет до -2°, а в четверг, 11 января, термература будет подниматься до "нуля".

"10-11 января погоду поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидаем", - говорят в Укргидрометцентре.

Видео дня

В то же время в конце недели снова ожидается снижение температуры и осадки.

"С четверга атмосферные фронты с севера временами будут вызывать небольшой снег. Поэтому одевайтесь в соответствии с погодой и берегите себя", - советуют синоптики.

Потепление в Украине - что говорят синоптики

По данным Укргидрометцентра, до середины текущей недели в большинстве областей Украины сохранится антициклональный характер погоды и немного ослабеют морозы. В частности, ожидается, что 11 января температура ночью составит -2°...-8°, а днем уже будет от 3° мороза до 2° тепла. Однако с этого дня ожидается поступление новых атмосферных фронтов с осадками.

Вас также могут заинтересовать новости: