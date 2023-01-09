Максимально столбики термометров в столице поднимутся до -2°.

Во вторник, 10 января, погода в Киеве будет холодной и ветреной. Без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в Киеве температура опуститися до -5°, а днем максимально поднимется до -2°. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Ощущение холода добавит ветер, постоянная скорость которого будет 3,6 - 4,6 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 751 милиметр ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +4°, ливень.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, ливень.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода , ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 10 января ночью будет +2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +6°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире во вторник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 10 января - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +5°.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -10°..-6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -8°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -5°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -2°...+6°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -10°.

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