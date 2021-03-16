В Карпатах поднялась метель: объявлена высокая угроза схода лавин (фото)

Спасатели призывают отказаться от походов в горы в такую погоду.

На фото - Черногорский горный поисково-спасательный пост в горах / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 16 марта, в Карпатах ожидается значительный снег, метель и порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Спасатели объявили І уровень опасности - желтый.

В связи со снегопадами сегодня и завтра в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень).

Завтра в Карпатах также ожидается значительный снег (I уровень опасности, желтый).

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на горе Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 40 метров. Ветер северо-западной со скоростью 10 м/с.

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