В Карпатах поднялась метель: объявлена высокая угроза схода лавин (фото)
Спасатели призывают отказаться от походов в горы в такую погоду.
Сегодня, 16 марта, в Карпатах ожидается значительный снег, метель и порывы ветра до 15-20 м/с.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Завтра температура начнет снижаться, Украину накроют дожди и снег - синоптик
Спасатели объявили І уровень опасности - желтый.
В связи со снегопадами сегодня и завтра в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень).
Завтра в Карпатах также ожидается значительный снег (I уровень опасности, желтый).
Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на горе Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 40 метров. Ветер северо-западной со скоростью 10 м/с.
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