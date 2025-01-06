Горожан предупреждают об опасности на дорогах.

В Харькове на 6 января объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, опасность будет сохраняться и по территории Харьковской области.

"4-6 января по области и городу на дорогах ожидается гололедица", - говорится в сообщении.

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Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз

6 января на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег, а на дорогах местами образуется гололедица. Ветер южный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 4-9 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

7 января на Харьковщине ожидается облачная погода. Ночью пройдет снег, который постепенно перейдет в дождь, а днем осадки прекратятся. Местами возможен слабый гололед, а на дорогах сохранится гололедица. Ветер южный, со скоростью 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 2-7 градусов выше нуля.

8 января снова будет царить облачная погода. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с днем. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем поднимется до 4-9 градусов выше нуля.

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