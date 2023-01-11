По словам синоптика Натальи Диденко, существенное повышение температура ожидается 13-14 января.

Уже через несколько дней в Украине ожидается потепление. Сильные морозы отступят, вместо них по всей стране установится "плюсовая" температура. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, причиной такого потепления станет теплый воздух, который поступит к нам из Атлантики.

"Уже с пятницы, как раз на Маланки-Василия, 13-14 января, в Украину придет атлантический воздух с теплой погодой и "плюсовой" температурой воздуха везде!"- обрадовала она.

В Украину идет потепление: что известно

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что в середине января в Украину поступит теплый воздух из Африки, который повлечет аномальное для этого времени года потепление. По его данным, столбики термометров в Украине будут подниматься до +8...+10 градусов.

В Укргидрометцентре также прогнозируют постепенное потепление, которое ожидается в Украине до конца текущей недели.

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