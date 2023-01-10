Погода в Украине / фото Pixabay

В среду, 11 января, в Украине по-прежнему будут наблюдаться температурные контрасты. На востоке ударят сильные морозы, а на западе будет "плюс". Без осадков. В Украине в среду будет доминировать небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -4°.
  • Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +4°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
  • В Тернополе 11 января ночью будет -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°,.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +9°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.
  • В Виннице завтра будет -5°...-2°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду будет ночью -4° днем -2°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -5°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-6°.
  • В Одессе 11 января - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Херсоне в среду ночью -4°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.
  • В Запорожье температура ночью -10°, днем -4°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -12°..-7°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -8°.
  • В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, 0°...+7°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -14°, днем -7°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -15°, днем -8°.
Погода в Украине 11 января / фото УНИАН

Народные приметы на 11 января

11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке н.э. Наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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