Осадков в Украине 11 января не ожидается.

В среду, 11 января, в Украине по-прежнему будут наблюдаться температурные контрасты. На востоке ударят сильные морозы, а на западе будет "плюс". Без осадков. В Украине в среду будет доминировать небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -4°.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +4°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Тернополе 11 января ночью будет -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°,.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -5°...-2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью -4° днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -5°.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-6°.

В Одессе 11 января - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.

В Херсоне в среду ночью -4°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -12°..-7°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -8°.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, 0°...+7°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -14°, днем -7°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -15°, днем -8°.

Народные приметы на 11 января

11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке н.э. Наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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