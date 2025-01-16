17 января в нескольких регионах Украины ночью будет холоднее всего, а днем - теплее всего.

В Украине уже 17 января произойдет заметное изменение погодных условий. В нескольких регионах страны ночью будет холоднее всего, а днем - теплее всего.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью холодный пояс температуры воздуха вытянется от Закарпатья через Черновицкую область и через южную часть вплоть до юго-востока Украины. В этих регионах ночью ожидается от 0 до -4 °C.

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"На остальной территории - ночные вялые "нули"", - поделилась синоптик.

Днем же погода в Украине значительно изменится. От Закарпатья через Черновицкую область и через южную часть вплоть до юго-востока Украины в течение дня пятницы ожидается температура воздуха от +1 до +5 °C. На остальной территории Украины будет от 0 до +3 °C, заявила Диденко.

Кроме того, завтра на Левобережье Украины пройдут мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

"Характерная особенность завтрашнего дня - сильный северо-западный ветер! Будьте осторожны", - добавила синоптик.

Диденко рассказала, что 17 января в Киеве ожидается в течение суток от 0 до +2 °C. Будет облачно и без существенных осадков, но жителям столицы стоит приготовиться к сильному северо-западному ветру.

"Эти ваши красивые стрижки из барбершопа и хорошо уложенные волосы на улице не стоит всем показывать - лучше завтра спрятать под теплую шапку или платок, чтобы потом не лежать дома с грустными глазами, закутанным горлом, красным носом и с равнодушной "кучмой" на голове", - написала синоптик.

В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода. Ближайшее похолодание, до морозов, ожидается ориентировочно с 23-24 января, предупредила синоптик.

Погода в Украине 16 января

Напомним, что сегодня, 16 января, день будет преимущественно пасмурный, а на Прикарпатье возможны небольшие дожди. Тем не менее ожидается потепление. По всей стране столбики термометров покажут от 0 до +4 °C.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит 0 °C, а днем ожидается +3 °C.

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