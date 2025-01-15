До конца недели в Украине местами будут осадки, а также местами усилится ветер.

До конца текущей недели температура в Украине повысится. Местами воздух будет прогреваться до +7°. В то же время потепление местами будет сопровождаться небольшими осадками и местами усилением ветра. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 16 января

В четверг, по данным Кибальчича, небольшой снег возможен местами в западной части страны, а также на крайнем востоке. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра будет 5 - 10 м/с, в Карпатах и на Закарпатье 1 - 6 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...-5 °С, в Карпатах -5...-10 °С; днем -1...+4 °С.

Погода 17 января

Накануне выходных в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков, лишь в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь и морось, возможен слабый гололед. Ветер усилится до 7 - 12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем потеплеет до +2...+7 °С, в Карпатах будет около 0 °С.

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Погода 18 января

В субботу, по словам Кибальчича, в Украине ожидается погода без существенных осадков, лишь днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ветер усилится до 9 - 14 м/с, на Закарпатье он будет слабый, 1 - 6 м/с. Температура ночью -2...+3 °С, днем воздух будет прогреваться до +2...+7 °С.

Погода 19 января

В конце недели в большинстве областей, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможен туман и слабое налипание мокрого снега. Ветер будет 7 - 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут -3...+2 °С, а днем будет -1...+4 °С.

О том, что в Украине должно потеплеть, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в ближайшее время ночная температура воздуха несколько повысится, а днем останется на уровне около нуля.

В то же время в конце недели уже ожидается "плюс". "С 19-го января днем потеплеет до +3...+7 градусов", - сообщила эксперт по погоде.

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