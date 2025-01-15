16 января в Украине будет до +4° / pixabay.com

В четверг, 16 января, в украине станет чуть теплее. По все стране столбики термометров покажут 0°...+4°. День будет преимущественно пасмурный, на Прикарпатье возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
  • Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью 0°, днем +1°.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°.
  • В Тернополе 16 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +4°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем -1°, пасмурно.
  • В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -3°, днем +2°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+2°, пасмурно.
  • В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+3°, пасмурно.
  • В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+2°.
  • В Одессе 16 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
  • В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +3°, пасмурно.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -3°...+1°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.
16 января осадков в Украине практически не будет / фото УНИАН

16 января - какой праздник, приметы погоды

16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

Вас также могут заинтересовать новости: