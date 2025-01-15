По всей стране днем уже не будет морозов.

В четверг, 16 января, в украине станет чуть теплее. По все стране столбики термометров покажут 0°...+4°. День будет преимущественно пасмурный, на Прикарпатье возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью 0°, днем +1°.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°.

В Тернополе 16 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем -1°, пасмурно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -3°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+3°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+2°.

В Одессе 16 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +3°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -3°...+1°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.

16 января - какой праздник, приметы погоды

16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

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