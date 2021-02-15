До -26°: синоптики прогнозируют украинцам еще несколько дней сильных морозов
16 февраля без существенных осадков, а 17 и 18 февраля - небольшой снег.
С 18 февраля в Украине ожидается некоторое ослабление морозов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток ожидается холодная погода с температурой ночью 15-22°, на севере Левобережья до 26° мороза, днем 6-13° мороза. На Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны ночью 7-14°, днем 0-8° мороза.
Завтра без осадков, 17 февраля в западных и северных, 18 февраля в большинстве областей небольшой снег, в Карпатском регионе умеренный снег.
На дорогах страны гололедица.
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