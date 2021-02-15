До -26°: синоптики прогнозируют украинцам еще несколько дней сильных морозов

16 февраля без существенных осадков, а 17 и 18 февраля - небольшой снег.

Через несколько дней в Украине должно потеплеть / фото ua.depositphotos.com

С 18 февраля в Украине ожидается некоторое ослабление морозов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток ожидается холодная погода с температурой ночью 15-22°, на севере Левобережья до 26° мороза, днем 6-13° мороза. На Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны ночью 7-14°, днем 0-8° мороза.

Завтра без осадков, 17 февраля в западных и северных, 18 февраля в большинстве областей небольшой снег, в Карпатском регионе умеренный снег.

На дорогах страны гололедица.

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