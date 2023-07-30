В воскресенье, 30 июля, в Украине станет еще теплее. Во многих областях температура повысится на пару градусов, на юге местами снова будет +30°, лишь на Прикарпатье и Закарпатье задержится свежая погода. Запад Украины охватят дожди с грозами. Осадки также затронут некоторые северные и центральные области. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня повсеместно ожидаются дожди и грозы, а столбики термометров покажут +24°...+26°.
Жителей северных областей ждет небольшая облачность с комфортной температурой +25°...+26°. В Житомирской и Киевской областях ожидаются дожди и грозы.
На востоке установится теплая летняя погода с обилием солнца. Воздух тут прогреется до +27°...+29°. Без осадков.
В центральной части Украины столбики термометров покажут +26°...+29°. В отдельных областях вероятны небольшие дожди.
На юге сегодня будет практически безоблачно, а воздух тут прогреется до +26°...+30°. Ожидается сухая погода, лишь в Херсонской области есть вероятность небольших дождей.
Приметы погоды 30 июля
30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.