Местами на западе по-прежнему будет свежо, около +23°.

В воскресенье, 30 июля, в Украине станет еще теплее. Во многих областях температура повысится на пару градусов, на юге местами снова будет +30°, лишь на Прикарпатье и Закарпатье задержится свежая погода. Запад Украины охватят дожди с грозами. Осадки также затронут некоторые северные и центральные области. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня повсеместно ожидаются дожди и грозы, а столбики термометров покажут +24°...+26°.

Жителей северных областей ждет небольшая облачность с комфортной температурой +25°...+26°. В Житомирской и Киевской областях ожидаются дожди и грозы.

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На востоке установится теплая летняя погода с обилием солнца. Воздух тут прогреется до +27°...+29°. Без осадков.

В центральной части Украины столбики термометров покажут +26°...+29°. В отдельных областях вероятны небольшие дожди.

На юге сегодня будет практически безоблачно, а воздух тут прогреется до +26°...+30°. Ожидается сухая погода, лишь в Херсонской области есть вероятность небольших дождей.

Приметы погоды 30 июля

30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

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