Вечером на западе Украины вероятны осадки.

Сегодня, 23 сентября, погода в Украине будет летней. По всей стране воздух прогреется до +25°...+28°, а в некоторых областях даже до +29°...+30°. В течение дня будет сухо и немного облачно, а вечером на запад страны начнут заходить осадки, возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны столбики термометров покажут +25°...+29°. В течение дня ожидается небольшая облачность. В Волынской области ближе к вечеру вероятны грозы.

Жителей севера Украины ждет комфортное тепло, +25°...+28°. Без осадков.

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Не менее комфортная температура будет и на востоке страны, где воздух прогреется до +26°...+27°. Тут также ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. В полтавской и Черкасской областях, а также в районе Днепра будет от +25° до +27°, а на остальной территории температура поднимется до +29°.

Такая же ситуация будет и на юге страны. В Одесской - около +24°, а на остальной территории столбики термометров покажут +27°...+30°.

Приметы погоды 23 сентября

Если ветер северо-западный, то зима будет суровая, а юго-восточный - теплая. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима - морозами.

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