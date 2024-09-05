Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Одесской области.

В Одессе на сегодня, 5 сентября, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По г. Одесса в течение суток 5 сентября ожидается гроза", - сообщают синоптики.

По их данным, гроза также ожидается и по территории Одесской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 5 сентября

В Одесской области 5 сентября будет облачно. Ожидается дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение дня составит +20°...+25°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет облачно. Ожидается дождь и гроза. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут +21°...+23°. Температура морской воды 22-23°.

В целом в Украине сегодня ожидается переменная облачность. В большинстве центральных, южных областях и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в южной части днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Днем по всей стране столбики термометров покажут +23°...+28°.

Вас также могут заинтересовать новости: