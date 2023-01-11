В четверг, 12 января, в Украине ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ночью на Левобережье все еще будут морозы до -10°, а днем столбики термометров стремительно поползут вверх до -4°...-1°. На западе и юге будет "плюсовая" температура, в Крыму воздух прогреется аж до +10°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -2°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
- В Тернополе 12 января ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.
- В Виннице завтра будет -5°...-1°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг будет ночью -5° днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-2°.
- В Одессе 12 января - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -7°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -10°..-4°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -10°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -9°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем 0°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -2°.
Народные приметы на 12 января
12 января - мученицы Онисьи. В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи - холода над землей повисли.