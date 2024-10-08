Вероятно, зима не будет суровой, и будет больше теплых дней, чем холодных.

В этом году зима, учитывая прошлые тенденции, скорее всего, не будет суровой, однако к холодным периодам также стоит готовиться. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

"О зиме, к сожалению, пока говорить рано. Пока мы можем говорить только о тенденциях осени", - сказала она.

В то же время, как пояснила Птуха, вероятно, зима не будет суровой, и будет больше теплых дней, чем холодных.

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"Относительно зимы, пока тенденции такие же, как раньше озвучивали, - что все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными днями. Но, как всегда, мы не исключаем возможностей, и они, конечно, могут быть - это заливы холода, заливы арктического воздуха. Просто их продолжительность, все же, надеемся, учитывая последние месяцы (когда у нас каждый месяц температура выше климатической нормы была, и такая тенденция уже много лет сохраняется), что все же в этом году зима не будет суровой, а более мягкой", - отметила спикер Укргидрометцентра.

Но, по ее словам, определенные периоды холода зимой будут, к ним нужно готовиться:

"Надо быть готовыми к любым проявлениям погоды. У нас - сезонная страна, такое расположение, что могут проявляться как теплые периоды, так и холодные. Теплых становится все же больше".

В Украину идет похолодание - прогноз

Как сообщал УНИАН, ближайшие несколько дней в Украине будет очень теплая осенняя погода, а уже в конце недели начнется похолодание, которое дойдет до заморозков и даже может выпасть мокрый снег. "Планируйте что-то хорошее на открытом воздуха на среду-четверг, в Украине 9-10 октября будет преобладать сухая, даже солнечная погода с потеплением до +18...+24 градусов", - спрогнозировала известный синоптик Наталья Диденко.

Однако, по ее словам, такая погода продлится недового, ведь к нам идет похолодание: "Уже с воскресенья, с 13-го октября, ожидается постепенное похолодание, которое в завершение следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже местами мокрого снега".

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