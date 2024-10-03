Ожидается, что зимние месяцы, как и предыдущие, также могут быть аномально теплыми.

Зима в Украине ожидается достаточно теплая, но возможны заливы арктического холода, то есть снижение температуры. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Она отметила, что по предварительным прогнозам, зима в Украине ожидается теплая. "Повторяется ситуация весны, зеркально, когда на погоду Европы и Украины существенно влиял Азорский антициклон. То есть это процесс более характерный для лета. Судя по тем расчетам, которые сейчас есть, он также будет влиять на погоду осени и зимы этого года", - сказала метеоролог.

Так, благодаря этому воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики. "Эта водная поверхность сейчас очень прогрелась. И соответственно, воздух также будет теплым. И вот этот дополнительный адвективный фактор будет способствовать тому, что у нас в целом температура воздуха может быть выше зимой", - пояснила Балабух.

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Кроме того, на погоду влияет и парниковый эффект. "Благодаря этому эффекту у нас температура воздуха зимой больше всего повысилась... Плюс циркуляционный фактор. Поэтому можем надеяться на то, что и этот прогноз сбудется - относительно теплой зимы", - сказала эксперт.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления - резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух. Так, Балабух отметила:

"Зима также пока ожидается теплой. Но возможны заливы арктического холода".

Метеоролог уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды. "Октябрь также, мы видим, что очень вероятно будет достаточно теплым... И в дальнейшем ожидается, что и последующие месяцы также могут быть аномально теплыми. То есть речь идет о зимних месяцах", - сказала она.

Относительно возможных кратковременных заливов арктического воздуха, то есть снижения температуры, эксперт пояснила, что если общая фоновая температура будет достаточно высокой, то даже это снижение температуры не приведет к сильным морозам.

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