Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Самая жаркая погода будет на юге и востоке.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +34°.

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