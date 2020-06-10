Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 10 июня 2020
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Самая жаркая погода будет на юге и востоке.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

Стало известно, когда в Украине спадет жара

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +34°.

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Теги: #погода
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