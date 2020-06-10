Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Самая жаркая погода будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
Стало известно, когда в Украине спадет жара
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +34°.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 11 июня
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Погода в Украине
- Винница+29°... +16°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+32°... +20°
- Кропивницкий+34°... +18°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+34°... +19°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+33°... +16°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+37°... +19°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+33°... +18°
- Черновцы+26°... +14°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:67 %
Давление:752 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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