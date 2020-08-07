Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
Местами температура поднимется до +36°.
На выходных в Украине будет жарко, в воскресенье на западе местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +18°, днем +28°. В воскресенье переменная облачность, +16°...+27°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +37° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, +16°…+28°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +30°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +28°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+29°. В воскресенье до +26°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье +21°...+31°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье +15°...+27°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +18°...+32°.
В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +17°...+30°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +22°, днем +34°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем +32°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +32°. В воскресенье +15°...+29°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье переменная облачность, ночью +10°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +14°, днем +28°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +29°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +13°…+28°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +20°, днем +35°. В воскресенье солнечно, температура до +33°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +33°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +20° …+31°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+31°... +18°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+35°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +15°
- Киев+31°... +17°
- Кропивницкий+34°... +19°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+37°... +23°
- Одесса+36°... +23°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+30°... +16°
- Симферополь+35°... +21°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+30°... +17°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+37°... +23°
- Хмельницкий+30°... +18°
- Черкассы+33°... +16°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +16°