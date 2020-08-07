Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Местами температура поднимется до +36°.

На выходных в Украине будет жарко / Фото УНИАН

На выходных в Украине будет жарко, в воскресенье на западе местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +18°, днем +28°. В воскресенье переменная облачность, +16°...+27°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, +16°…+28°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +30°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +28°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+29°. В воскресенье до +26°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье +21°...+31°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье +15°...+27°, переменная облачность.

Погода в Украине на 8 августа / УНИАН

Погода в Украине на 9 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +18°...+32°.

В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +17°...+30°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +22°, днем +34°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем +32°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +32°. В воскресенье +15°...+29°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье переменная облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +14°, днем +28°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +29°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +13°…+28°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +20°, днем +35°. В воскресенье солнечно, температура до +33°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +33°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +20° …+31°.

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