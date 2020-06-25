Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

08:00, 25 июня 2020
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Самая жаркая погода будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.

Затопленные села и разрушенные дороги: что происходит на Западной Украине

Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода#дождь#жара
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