Погода на сегодня: почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
В западных областях похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 июля в Украине почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.
Погода в Украине на неделю: на смену "адской" жаре придет похолодание (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +20°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +13°, днем до +30°. В центре переменная облачность, температура ночью до +12°, днем до +37°.
Согласно народному прогнозу, 7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+26°... +11°
- Днепр+38°... +20°
- Донецк+38°... +19°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+37°... +21°
- Ивано-Франковск+17°... +10°
- Киев+29°... +13°
- Кропивницкий+33°... +13°
- Луганск+39°... +21°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+18°... +8°
- Николаев+35°... +16°
- Одесса+33°... +16°
- Полтава+36°... +17°
- Ровно+17°... +9°
- Симферополь+34°... +22°
- Сумы+34°... +18°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+36°... +22°
- Херсон+36°... +18°
- Хмельницкий+20°... +10°
- Черкассы+31°... +14°
- Чернигов+28°... +12°
- Черновцы+21°... +11°