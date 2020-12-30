Синоптик рассказала украинцам о погоде в новогоднюю ночь и назвала области, которые накроет снег

Один из регионов может порадовать снежная погода.

Некоторые области все же порадует снежная погода / фото УНИАН

Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенней. Температура воздуха в дневные часы и 31 декабря, и 1 января будет колебаться в пределах +4°...+10°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Более свежий воздух ожидается в восточных областях - до 0°...-3°, а днем столбики термометров покажут +1°...+4°.

Самым теплым Новый год предполагается в южной части, температурный максимум до +7°...+12°, в Крыму до +12°...+15°.

В западных областях температура воздуха немного снизится, поэтому повысится вероятность снега.

"В Украину придет циклон по имени Кира. Сначала дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31 декабря в западных областях Украины. На остальной территории без существенных осадков, максимум - морось", - написала синоптик.

А в течение ночи и дня 1 января дожди продвинутся вглубь страны. На востоке осадков не ожидается. А на Днепропетровщину и Запорожье осадки дойдут уже поздно вечером 1 января или ночью 2 января.

В Киеве 31 декабря - без существенных осадков, но 1 января утром ожидается дождь. Температура воздуха в заключительный день 2020 года ожидается +5°...+7°.

В новогоднюю ночь будет тепло: до +6°, а днем 1 января в Киеве ожидается до +9°.

Погода на Новый год в Украине: