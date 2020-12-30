Синоптик рассказала украинцам о погоде в новогоднюю ночь и назвала области, которые накроет снег
Один из регионов может порадовать снежная погода.
Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенней. Температура воздуха в дневные часы и 31 декабря, и 1 января будет колебаться в пределах +4°...+10°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Более свежий воздух ожидается в восточных областях - до 0°...-3°, а днем столбики термометров покажут +1°...+4°.
Самым теплым Новый год предполагается в южной части, температурный максимум до +7°...+12°, в Крыму до +12°...+15°.
В западных областях температура воздуха немного снизится, поэтому повысится вероятность снега.
"В Украину придет циклон по имени Кира. Сначала дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31 декабря в западных областях Украины. На остальной территории без существенных осадков, максимум - морось", - написала синоптик.
А в течение ночи и дня 1 января дожди продвинутся вглубь страны. На востоке осадков не ожидается. А на Днепропетровщину и Запорожье осадки дойдут уже поздно вечером 1 января или ночью 2 января.
В Киеве 31 декабря - без существенных осадков, но 1 января утром ожидается дождь. Температура воздуха в заключительный день 2020 года ожидается +5°...+7°.
В новогоднюю ночь будет тепло: до +6°, а днем 1 января в Киеве ожидается до +9°.
Погода на Новый год в Украине:
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- Винница+7°... +5°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+6°... +5°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+7°... +6°
- Кропивницкий+9°... +5°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+7°... +2°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+12°... +7°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+5°... +2°
- Симферополь+15°... +5°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+5°... +4°
- Черновцы+6°... 0°