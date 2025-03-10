Текущая неделя в Украине будет теплая, но с осадками.

На этой неделе в Украине будет преобладать теплая погода, временами с кратковременными дождями и грозами. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В ближайшие дни по всей территории Украины будет наблюдаться аномально теплая погода", - говорит синоптик.

Однако, по его данным, атмосферное давление начнет постепенно снижаться, поэтому во второй половине недели начнутся дожди разной интенсивности в большинстве областей нашей страны. В отдельных пунктах осадки будут сопровождаться грозами. Ночью и утром местами по стране возможны туманы.

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Погода 10 марта

В понедельник, по прогнозу Кибальчича, по всей Украине будет сухо и тепло. днем воздух прогреется до +11...+16 °С, а в западных областях местами +17...+20 °С.

Погода 11 марта

"Во вторник, 11 марта, в Украине продолжится период аномально теплой и сухой погоды", - говорит Кибальчич. Только в западной части атмосферные фронты из Центральной Европы принесут с собой местами кратковременные дожди.

Ветер по стране будет 7 - 12 м/с, в дневное время возможно местами усиление до 15 - 20 м/с.

Температура воздуха ночью на Левобережье -1...+4 °С, на Правобережье +5...+10 °С. Днем воздух прогреется до +13...+18 °С, на юге, в центре и на Киевщине +18...+20 °С.

Погода 12 марта

В западных, центральных и северных регионах пройдут кратковременные небольшие дожди, днем в западной части местами осадки будут с грозами.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, а в южных областях и Крыму - до +20 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко анонсировала похолодание в Украине, которое должно состояться на этой неделе. По ее данным, снижение температур ожидается с 14-15 марта.

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